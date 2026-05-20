Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:29

Политика

Трампа, его семью и бизнес освободили от любых налоговых претензий

Фото: Getty Images/Heather Diehl

Американские власти освободили президента США Дональда Трампа, его семью и их бизнес от любых налоговых претензий и проверок. Такое решение принято в рамках урегулирования претензий самого политика к налоговой службе страны. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Соединенные Штаты… настоящим навсегда лишаются права на судебное преследование и предъявление любых претензий", – написано в приложении к соглашению.

Документ завизирован исполняющим обязанности генпрокурора Соединенных Штатов Тоддом Бланшем. Договоренностей удалось достигнуть в рамках судебного процесса, который инициировал сам Трамп против налоговой службы. Это произошло после утечки деклараций американского лидера. Теперь политик, в свою очередь, отзовет иск к ведомству на 10 миллиардов долларов.

Минюст США в рамках соглашения заявил о создании фонда по борьбе со злоупотреблением властью. Бюджет составит 1,776 миллиарда долларов. Деньги будут уходить на выплаты компенсаций людям, которые пострадали от неправомерных действий со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

Ранее стало известно о падении рейтинга одобрения Трампа. Уровень доверия к нему снизился до 35%. Такие данные специалисты получили в результате опроса социологической компании Ipsos и агентства Reuters. Сбор данных проводился с 15 по 18 мая. В исследовании приняли участие 1 200 американцев.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика