20 мая, 08:26

Политика

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином дружескими и содержательными

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в расширенном составе. Российский лидер отметил, что беседа с председателем КНР прошла в дружеском и содержательном ключе, передает РИА Новости.

После переговоров в узком составе к главам двух стран присоединилась основная часть делегаций. Путин отметил, что с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят их сопредседатели – вице-премьеры, а министры иностранных дел расскажут о ситуации на международной арене.

"Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость", – сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров.

Российский президент прибыл с официальным визитом в столицу Китая, Пекин, вечером 19 мая. В состав делегации вошли 5 российских вице-премьеров, 8 министров, главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", представители крупнейших компаний и банков.

Затем Путин прибыл в Дом народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине, где прошли официальные переговоры. В начале беседы президент РФ назвал главу КНР дорогим другом и напомнил, что еще 25 лет назад страны подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который стал основой для развития сотрудничества по всем направлениям.

При этом председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным подчеркнул необходимость создания более справедливой системы глобального управления. Он отметил, что как постоянные члены Совбеза ООН и ключевые мировые державы, Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению.

