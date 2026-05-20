Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:16

Транспорт

Москвичей предупредили о возможных заторах вечером 20 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей предупредили о возможных заторах вечером 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения движения транспорта возможны в центре столицы, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, скопления машин ожидаются на улице Нижней Масловке.

На этих участках средняя скорость может снизиться на 61%, а время в пути увеличиться в два раза. В связи с этим водителей попросили планировать маршруты заранее, в том числе в связи с возможными перекрытиями.

Также автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон во время движения. Помимо этого, им порекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств.

Ранее в ЦОДД отметили, что трафик на столичных дорогах снизится летом на 5–8%. В частности, после майских праздников он уменьшился примерно на 1% – с 2,69 до 2,66 миллиона автомобилей на дорогах в сутки. После этого роста числа машин зафиксировано не было.

На данный момент на городские дороги каждый будний день выезжают порядка 2,66 миллиона автомобилей. Летом число транспортных средств на улицах столицы снизится до 2,45–2,53 миллиона машин в сутки.

Читайте также


транспортдорогигород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика