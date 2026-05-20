Пожар на складе в Дмитровском районе Подмосковья потушен

Пожарные потушили возгорание на складе в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.

Крупный пожар произошел на складе в селе Белый Раст в Дмитровском районе 19 мая. Его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров.

В районной администрации уточнили, что угрозы для жилых домов и местных жителей нет. Дмитровская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.