20 мая, 06:36Происшествия
Пожар на складе в Дмитровском районе Подмосковья потушен
Фото: МАХ/"МЧС Московской области"
Пожарные потушили возгорание на складе в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.
Крупный пожар произошел на складе в селе Белый Раст в Дмитровском районе 19 мая. Его площадь составляла 5 тысяч квадратных метров.
В районной администрации уточнили, что угрозы для жилых домов и местных жителей нет. Дмитровская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
