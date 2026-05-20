Путин прибыл в Дом народных собраний для переговоров с Си Цзиньпином

Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель КНР Си Цзиньпин поджидал российского лидера на площади, Путин приехал на своем "Аурусе". Лидеры поприветствовали друг друга, а также делегации обеих стран. Президента РФ сопровождают 39 человек.

В Доме народных собраний запланированы российско-китайские переговоры в узком и широком составе, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Путин прибыл в Пекин с официальным визитом 19 мая. В столице Китая его встретили представители принимающей стороны.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.