Собянин: Москва содействует реализации масштабных федеральных проектов

Москва оказывает содействие в реализации масштабных федеральных проектов. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках пленарного заседания регионального отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".

По словам мэра, за последние годы столица вложила более 2 триллионов рублей в поддержку российской армии, крупных федпроектов и страны в целом.

Более того, город реализует мощнейшую программу поддержки Вооруженных сил России, создавая новые системы вооружения, электронику и компоненты, а также одежду, продовольствие и медикаменты. В настоящее время Москва является лидером по поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК), развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие и сервисные центры, добавил глава города.

На этом же заседании Собянин подчеркнул, что Москва продолжает выполнять все запланированные программы, несмотря на внешнее давление. Он указал, что в последние годы страна живет в условиях проведения спецоперации на Украине и жесточайших экономических санкций, однако столица "не жалуется и не оправдывается".