19 мая, 10:15Происшествия
Тягач загорелся на Каширском шоссе
"Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – указали в ведомстве.
В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что мотоциклист пострадал в аварии с легковым автомобилем на юге столицы. ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 46, обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Кроме того, в Дмитровском округе Подмосковья произошло массовое ДТП – грузовик врезался в 8 автомобилей, которые остановились из-за запрещающего сигнала светофора. За медпомощью обратились 4 человека.