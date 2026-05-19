19 мая, 10:00

Спорт

Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет 23 мая в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фестиваль школьного и студенческого спорта состоится 23 мая в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в городе созданы все условия для занятий спортом. Юным москвичам доступно свыше 30 тысяч кружков и секций по 67 дисциплинам. Это в том числе шахматы, футбол и даже лапта и мотоспорт. Спортивные клубы более чем по 20 направлениям можно найти во всех школах и колледжах столицы.

Чтобы поддерживать интерес молодых горожан к активному образу жизни, с 2023 года в Москве проводят фестиваль школьного и студенческого спорта. Мероприятие закрывает спортивный сезон в столичных школах и колледжах. Лучшие клубы и воспитанники получают награды.

В этот раз участников ждут состязания по футболу, волейболу, киберспорту, баскетболу, тэг-регби, лазертагу и гонкам ГТО. Также состоится эстафета для заранее подавших заявки семей "Всей семьей на старт".

Помимо соревнований, гостям предлагаются такие активности, как городки, картинг, бадминтон, гольф, панна-футбол, джампинг, полоса препятствий "Путь ниндзя".

Лучшими станут те спортивные клубы, которые показывали самые высокие результаты в течение года. Награждать их будут на главной сцене.

Кроме того, отметила Ракова, на фестивале будут присутствовать специальные гости – послы школьного спорта. Например, телеведущий и профессиональный регбист Василий Артемьев проведет соревнования школьной лиги по тэг-регби и наградит лучших. А в пресс-центре мероприятия можно будет встретить спортивного комментатора и телеведущего Георгия Черданцева, который поработает совместно с выпускниками образовательного проекта "Академия спортивных медиа".

Также участников ждет выступление рэпера и автора гимна школьного спорта Москвы Александра Степанова (ST). С гостями пообщаются двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров. А певица и блогер Анна Немченко проведет масштабный флешмоб.

Тем временем 23 мая в Москве стартует новый сезон серии турниров по уличному баскетболу "Стритбаскет-тур". По городским площадкам начнет курсировать желтый автобус, который познакомит жителей столицы с игрой три на три. Первую мобильную площадку соорудят у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.

