19 мая, 05:02

Демограф Крупнов: в России необходимо снижать возраст вступления в брак

Постепенное снижение возраста вступления в брак является государственной и общенациональной задачей. Таким мнением поделился председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН.

По его словам, расширение возрастных границ молодежи косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей, однако стране нужны обратные тенденции.

"По действующему законодательству, молодежью считаются граждане до 35 лет. Более того, звучат предложения повысить этот возраст – вплоть до 40 или даже 45 лет. Проблема здесь не в законодательстве, а в том, что, адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей", – утверждает Крупнов.

Он добавил, что при постоянном расширении возраста молодежи страна может столкнуться с негативными демографическими и физиологическими тенденциями, а потенциальный вред может оказаться "разрушительным".

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что с биологической точки зрения людьми молодого возраста сегодня можно считать тех, кому еще не исполнилось 40 лет.

По ее словам, границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Современный человек стареет медленнее с точки зрения функциональности, дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид.

Минздрав предложил расширить рамки молодежного возраста в России

