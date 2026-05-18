Пожилая женщина погибла при ударе ВСУ в Курской области

Украинские войска атаковали частный дом в селе Марково Курской области. В результате погибла 68-летняя женщина, которая в момент удара находилась в огороде. О случившемся рассказал губернатор области Александр Хинштейн.

Еще два человека получили серьезные ранения – оба находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медпомощь. В ближайшее время их доставят в больницу Курска.

Ранее 17-летняя девушка погибла при атаке ВСУ на рейсовый микроавтобус Лисичанск – Северодонецк в Луганской Народной Республике. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет.

В Севастополе зафиксированы повреждения в 66 частных и многоквартирных домах после массированной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая. Всего силы ПВО сбили 64 беспилотника.