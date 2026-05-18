18 мая, 23:43

СК возбудил уголовное дело после убийства женщины на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело убитой женщины обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба столичного СК.

Изначально об исчезновении женщины сообщил в правоохранительные органы ее супруг. Следователи и сотрудники оперативных служб поминутно восстановили маршрут ее передвижения, изучили записи с камер видеонаблюдения по местам ее следования.

Была установлена квартира, где последний раз видели женщину. Во время осмотра внутри обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан знакомый женщины.

Криминалисты продолжают осматривать место происшествия и допрашивать свидетелей. Подозреваемого в ближайшее время доставят в подразделение СК для следственных действий.

Ранее мужчину задержали после убийства двоих соседей в столичном районе Бибирево. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Между тем в подмосковных Люберцах неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматики. Его госпитализировали. Инцидент произошел на территории жилого комплекса.

"Московский патруль": арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины на западе Москвы

