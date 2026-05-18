Трамп заявил, что не готов к уступкам ради сделки с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не готов идти на какие-либо уступки ради сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Об этом он сообщил изданию New York Post.

Глава Белого дома уточнил, что Исламская Республика якобы знает о том, "что произойдет в ближайшее время", если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном, однако последнее предложение иранской стороны по урегулированию конфликта Трамп назвал неприемлемым.

СМИ писали, что Пентагон разработал новые планы массированных ударов по Ирану на случай, если Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской Республики. По словам журналистов, предусматриваются удары по энергетическим и другим иранским инфраструктурным объектам.