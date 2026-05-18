18 мая, 21:26

Никас Сафронов рассказал, как котенок спас ему жизнь во время поездки в Египет

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Бобылев

Художник Никас Сафронов рассказал, что однажды во время экскурсии в пирамиде в Египте его спас котенок. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на его публикацию в соцсетях.

Сафронов поделился, что во время поездки решил осмотреть одну из малоизвестных пирамид, несмотря на просьбу водителя не заходить внутрь в одиночку. Оказавшись внутри, он потерялся.

"Ты больше не управляешь ситуацией, а просто существуешь внутри нее", – описал художник свои ощущения.

Сафонов вспомнил, что часами блуждал по пирамиде, старался экономить воду и силы. В какой-то момент он услышал мяуканье, пошел на звук и увидел котенка. Животное побежало вперед, Сафронов последовал за ним и вышел к свету.

Поиски художника осложнялись ошибкой водителя, который указал спасателям другое место. Сафронова искали три дня. После спасения он забрал котенка в Москву и назвал Клеопатрой.

Ранее спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в спектакле Театра кошек Куклачева после продолжительной адаптации. Она выступила в юмористическом представлении "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали".

