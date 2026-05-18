Блогер Черкашин заявил, что ему грозит депортация из РФ

Блогера Ивана Черкашина могут депортировать из России и запретить въезд в страну на 5 лет из-за ошибок при оформлении миграционных документов. Об этом молодой человек рассказал в своих соцсетях.

Черкашин переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году и устроился на завод. Позднее он стал вести блог о жизни рабочих, буднях на производстве и молодых специалистах из небольших населенных пунктов, которые хотят трудиться по профессии. На блогера подписано более 300 тысяч человек.

По словам Черкашина, в декабре прошлого года он выехал из России и вернулся обратно для обновления миграционной карты. Перед этим он уточнил порядок действий у сотрудника профильной службы и получил положительный ответ.

После возвращения молодой человек попытался продлить регистрацию по трудовому договору. Он уточнил, что данные должны были внести в базу, но вместо этого его оформили как вновь прибывшего.

Черкашин попросил специалистов помочь ему разобраться с ситуацией и подчеркнул, что не нарушал законы РФ, хочет продолжать работу на заводе в Петербурге и развивать тему рабочих профессий среди молодежи.

В январе комику Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет в рамках обеспечения нацбезопасности. По данными СМИ, основанием для запрета стали нарушения миграционного и налогового законодательства. После случившегося юморист вернулся в Казахстан.