Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 17:05

Политика

Путин в Китае увидится с инженером, встречавшим его в 2000 году

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В ходе визита в Китай Владимир Путин увидится с инженером, который еще ребенком встречал российского лидера во время его первого визита в КНР в качестве президента в 2000 году. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он пояснил, что после церемонии открытия годов образования в программе запланирован небольшой перерыв, во время которого президент в своей резиденции встретится с китайским инженером по имени Пэн Пай.

Этот мальчик вырос, получил университетское образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных компаний КНР. Ушаков добавил, что эта встреча будет символичной.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В состав российской делегации войдут вице-премьеры, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.

В ходе визита российская и китайская стороны подпишут около 40 документов. Уточнялось, что переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика