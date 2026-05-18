18 мая, 16:10

Политика
Ушаков: делегация РФ в ходе визита Путина в Китай будет весьма представительной

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Российская делегация в ходе визита Владимира Путина в Китай будет весьма представительной. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что президент прибудет в Пекин 19 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Российского лидера в аэропорту встретит министр иностранных дел Китая Ван И. Также, по китайской традиции, в церемонии примут участие почетный караул и дети.

"После этого наш президент отправится в государственную резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай. И утром 20 мая в 11:00 по местному времени (16:00 по московскому. – Прим. ред.) начнется визит с церемонии встречи китайским лидером нашего президента на центральной площади Пекина – Тяньаньмэнь", – сообщил Ушаков.

В состав делегации войдут 5 российских вице-премьеров, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.

Также в поездке примут участие 8 министров, среди которых глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Кроме того, делегацию будут сопровождать глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Росатома" Алексей Лихачев и представители крупнейших российских компаний и банков.

В Пекин также направятся бизнесмены Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, директор АО "Росхим" Эдуард Давыдов, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер. Китай посетят и руководители российских регионов, а также ректоры ряда вузов.

Отдельно Ушаков подчеркнул, что никакой увязки между визитами Путина и президента США Дональда Трампа в Китай нет. График согласовывался заранее, еще в феврале 2026 года, указал он.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей России и КНР Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Во время визита главы двух стран обсудят важные вопросы двусторонних отношений, а также возможности для дальнейшего углубления партнерства и стратегического взаимодействия. Лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В завершение встречи они примут участие в официальной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

