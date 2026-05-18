Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 15:52

Происшествия

В Севастополе более 60 домов получили повреждения при массированной атаке ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экстренные службы Севастополя зафиксировали повреждения в 66 частных и многоквартирных домах после массированной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая. Об этом заявил во время аппаратного совещания правительства директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Он уточнил, что всего силы ПВО сбили 64 беспилотника. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

"Выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме, 45 частных домовладений – повреждены остекление, фасады дома, крыши. <…> Повреждены 34 личных автомобиля, в одном случае зафиксировано повреждение общественного транспорта", – сказал Краснокутский.

По его словам, из-за падения обломков дронов произошло два пожара, которые были оперативно потушены. Кроме того, повреждения получили физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из сел, входящих в состав Севастополя, и два объекта системы электроснабжения.

Специалисты пиротехнической службы города нейтрализовали все опасные предметы и фрагменты БПЛА, найденные после атаки. Всего в службу 112 поступило 13 сообщений о падении обломков беспилотников, добавил Краснокутский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указал, что Украина активно движется к эскалации террористической войны. По его мнению, преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам РФ не могут трактоваться иначе как военные преступления.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика