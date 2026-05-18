Путин обсудит с Си Цзиньпином экономические вопросы РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

В рамках предстоящего визита в Китай Владимир Путин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином все экономические вопросы, актуальные для Москвы и Пекина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что лидеры двух государств при каждой встрече обсуждают вопросы, которые стоят на повестке дня у России и Китая. Песков также отметил, что любой контакт Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для развития российско-китайских отношений.

Кроме того, Песков сообщил, что у Москвы серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай.

Путин по приглашению председателя КНР посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В рамках визита президент России и председатель КНР обсудят вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме того, главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

