Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 12:49

Политика

Путин обсудит с Си Цзиньпином экономические вопросы РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

В рамках предстоящего визита в Китай Владимир Путин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином все экономические вопросы, актуальные для Москвы и Пекина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что лидеры двух государств при каждой встрече обсуждают вопросы, которые стоят на повестке дня у России и Китая. Песков также отметил, что любой контакт Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для развития российско-китайских отношений.

Кроме того, Песков сообщил, что у Москвы серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай.

Путин по приглашению председателя КНР посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В рамках визита президент России и председатель КНР обсудят вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме того, главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика