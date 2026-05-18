Мужчина задержан после убийства двоих соседей в Бибиреве

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина задержан после убийства двоих соседей в столичном районе Бибирево. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Москве.

В воскресенье, 17 мая, в квартире жилого дома на улице Корнейчука были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Осмотр места происшествия провели следователи и криминалисты, а также они допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую.

На территории Калужской области задержали подозреваемого. Им оказался сосед убитых 1984 года рождения. Его доставят в подразделение СК в ближайшее время.

В ведомстве добавили, что сейчас проводятся необходимые действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее пять пакетов с человеческими останками нашли в канаве поселком имени Свердлова и карьером Мяглово в Ленинградской области. Тело принадлежало неизвестному мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", следователи начали устанавливать личность погибшего и круг лиц, причастных к преступлению.

