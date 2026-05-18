18 мая, 09:48

Общество

В Москве на этой неделе ожидаются три температурных рекорда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве на этой неделе могут обновиться сразу три температурных рекорда. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Первый ожидается уже во вторник, 19 мая. Дневные значения могут достичь 28–31 градуса, побив таким образом рекорд того же числа 1979 года, когда температура поднялась до 30,2 градуса.

При этом в целом в этот день погода не изменится по сравнению с понедельником, 18 мая: будет малооблачно с отличной видимостью и без осадков. Ночью и утром термометры будут показывать от 13 до 16 градусов.

"Кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды! Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года (плюс 29,7) и 2014 года (плюс 29,2 градуса) соответственно", – написал синоптик.

Помимо этого, со среды, 20 мая, и до конца рабочей недели в небе будут образовываться отдельные кучево-дождевые облака, из-за чего местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура будет колебаться от 15 до 18 градусов, а дневная – от 28 до 31.

"Субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всe в весеннее русло", – указал метеоролог.

Так, холодный атмосферный фронт придет в столицу уже в предстоящие выходные, 23–24 мая. В субботу, 23 мая, днем температура опустится до 16–19 градусов, но на следующий день вновь поднимется до 20–23. Последняя неделя мая, в свою очередь, будет более умеренной.

Погода на текущей неделе в столичном регионе будет обусловлена западным "крылом" сибирского антициклона, который принесет с собой "субтропическое тепло". Из-за этого воздух прогреется до 30–32 градусов, превысив среднесуточную норму на 7–9 градусов.

В связи с жарой горожанам рекомендовали носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Кроме того, в эти дни особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

