18 марта, 10:43

Происшествия

Тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Дзержинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Тела мужчины, женщины и 3-месячного ребенка найдены в квартире дома по улице Спортивной в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.

По данным ведомства, погибших обнаружили 17 марта. Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия с участием специалистов Мособлгаза, а также назначили проведение судебно-медицинских экспертиз.

Ранее семь человек погибли из-за отравления газом в деревне Заречной Пензенской области. По предварительной информации, причиной случившегося стал неисправный дымоход.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования они изучат техническое состояние газового оборудования в жилых помещениях, условия его использования и обслуживания.

