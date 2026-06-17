Актрису Татьяну Плетневу похоронят на Новобогородском кладбище 18 июня

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Актрису кино и театра Татьяну Плетневу похоронят на подмосковном Новобогородском кладбище в четверг, 18 июня, рассказали ТАСС в семье артистки.

Церемония прощания с артисткой пройдет в морге ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, начало запланировано на 11:00. Там же состоится и отпевание.

О смерти Плетневой стало известно 15 июня, ей было 48 лет. Она боролась с онкологией. Из-за болезни она сильно изменилась внешне и очень похудела.

Актриса сыграла в более чем 200 известных фильмах и сериалах. Среди них, например, "Звезды в Сибири", "Тест", "Чикатило. Финальный сезон", "Кухня", "Интерны", "Папины дочки" и многих других.

