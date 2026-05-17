Движение трамваев на проспекте Мира в Москве восстановлено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи № 17 задерживались в районе остановки "Улица Докукина" на проспекте Мира в столице в воскресенье, 17 мая. В связи с задержкой транспорта маршрут был временно изменен.

Вместо трамваев на участке от остановки "Северное Медведково" до станции метро "ВДНХ" были запущены автобусы.

До этого стало известно, что пригородные поезда Савеловского направления следуют с отклонением от графика из-за непогоды. Отмечалось, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов.