Автобусы запущены на участке от "Северного Медведково" до метро "ВДНХ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вместо трамваев на участке от остановки "Северное Медведково" до станции метро "ВДНХ" запущены автобусы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте призвали следить за объявлениями водителей и учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в районе остановки "Улица Докукина" на проспекте Мира в Москве задерживаются трамваи № 17. Уточнялось, что в связи с этим маршрут был временно изменен.

До этого стало известно, что пригородные поезда Савеловского направления следуют с отклонением от графика из-за непогоды. Отмечалось, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов.