Пожар на складе на востоке Москвы ликвидирован

Пожар на складе на Амурской улице в столице ликвидирован, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.

Складируемые отделочные материалы загорелись на Амурской улице в воскресенье, 17 мая. СМИ писали, что площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В связи с ЧП движение транспорта перекрыли в обе стороны по Северо-Восточной хорде.

Для тушения возгорания был направлен пожарный поезд, в составе которого находилось 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя. Позднее огонь был локализован.