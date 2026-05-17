Киев под звуки песен "Евровидения" и на средства от Запада совершил очередной теракт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Объекты нападения были исключительно мирные – люди, многоквартирные и частные дома", – цитирует ее ТАСС.

Как отметила дипломат, подобные теракты являются преступлениями киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского, а также финансирующего их Запада.

Украинские БПЛА начали атаковать Москву с 15 мая. По словам Сергея Собянина, уничтожены уже более 120 дронов. При этом 12 человек пострадали в результате попадания БПЛА возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Ранения получила смена строителей.

В Подмосковье при падении дронов погибли три человека. Еще несколько пострадали. Кроме того, один частный дом загорелся при падении БПЛА в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе.

На фоне атак в аэропортах Московского авиаузла вводились ограничения. Из-за них 51 самолет ушел на запасные аэродромы. Еще 32 рейса задерживаются на вылет на более чем 2 часа. По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку.

