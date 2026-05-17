Путин и Токаев обсудили по телефону подготовку визита лидера России в Астану

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы подготовки предстоящего визита российского лидера в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе общения Путин также тепло поздравил Токаева с днем рождения.

Между тем 19–20 мая президент РФ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Они обсудят вопросы двусторонних отношений, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия между государствами, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

Помимо этого, Путин и Си поучаствуют в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.