17 мая, 11:13

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары в понедельник, 18 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Очень высокая температура", – говорится в сообщении.

Предупреждение будет актуально с 00:00 18 мая до 00:00 23 мая. В эти дни в столице прогнозируется аномально жаркая погода. Воздух прогреется до 30–32 градусов. Среднесуточные значения будут превышать норму на 7–9 градусов.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в столичном регионе на следующей неделе будет обусловлена западным "крылом" сибирского антициклона, который принесет с собой "субтропическое тепло". Благодаря этому горожан ждут солнечные, сухие и очень теплые дни.

В связи с жарой горожанам рекомендовали носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Кроме того, в эти дни особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

Гидрометцентр прогнозирует в Москве аномальную жару до 30 градусов

обществопогодагород

