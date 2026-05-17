17 мая, 10:53

Транспорт

Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Минувшей ночью и утром 51 самолет ушел на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского авиаузла. При этом 32 рейса задерживаются на вылет на более чем 2 часа, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

В связи с ситуацией гавани и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров. Все службы работают в усиленном режиме. При задержке рейсов авиакомпании должны оказывать услуги в рамках федеральных авиационных правил, включая предоставление питания и напитков, а также размещение в гостинице, указало ведомство.

"Обстановка в терминалах спокойная. На месте работают инспекторы Ространснадзора", – говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорты принимают и отправляют рейсы.

Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на столицу. По словам Сергея Собянина, уничтожены более 120 дронов, которые направлялись в сторону города.

Из-за мер 19 следовавших во Внуково воздушных судов не смогли сесть в аэропорту. Самолеты были отправлены на посадку в другие аэропорты.

Транспортная прокуратура организовала проверку после ограничений в работе аэропортов. В частности, ведомству поручено проводить мониторинг ситуации в целях обеспечения прав пассажиров авиатранспорта и оказании им соответствующих услуг.

