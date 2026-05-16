16 мая, 20:29

Общество

Посольство РФ в Нидерландах не получало обращений от россиянина с MV Hondius

Фото: AP Photo/Misper Apawu

Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб о помощи от россиянина, работающего на лайнере MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии.

Дипломаты подчеркнули, что готовы при необходимости оказать помощь российскому гражданину в рамках компетенции посольства.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на MV Hondius в мае 2026 года. Изначально лайнер вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. Также судно делало остановки у островов в Атлантике.

Один из случаев заражения выявили в Швейцарии – зараженным оказался мужчина, который ранее находился на борту круизного лайнера. Затем сообщалось о зараженном, выявленном в Нидерландах.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявлено 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. При этом в ВОЗ предупредили, что люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом из-за пристального внимания к этой теме.

