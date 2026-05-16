Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 29 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники начали атаковать столицу с ночи 15 мая. На фоне продолжающихся атак в аэропортах столичного региона были объявлены временные ограничения.

Спустя время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты. Затем меры отменили и во Внуково, однако через время вернули.