16 мая, 15:35Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 29 БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Беспилотники начали атаковать столицу с ночи 15 мая. На фоне продолжающихся атак в аэропортах столичного региона были объявлены временные ограничения.
Спустя время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты. Затем меры отменили и во Внуково, однако через время вернули.