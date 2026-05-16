Пожар на АЗС в Пятигорске локализован на площади 1 тыс "квадратов"

Пожар после взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске локализован на площади 1 000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале отметил, что власти окажут помощь с остеклением многоквартирных домов, поврежденных в результате взрыва.

"Конструкции не пострадали, но в нескольких квартирах выбиты стекла. Определились с главой города, что людям будет оказана помощь с восстановлением остекления", – указал он.

Взрыв произошел при разгрузке газовоза в Пятигорске 16 мая. Глава города Дмитрий Ворошилов уточнял, что произошедшее не связано с атакой БПЛА. Предварительно, его причиной стало нарушение техники безопасности.

Спустя время площадь возгорания увеличилась до 1 000 квадратных метров. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара.

По последним данным, число пострадавших выросло до 6. Им оказывается необходимая помощь.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

