Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 10:33

Транспорт

Парад поездов к 91-летию Московского метро начался на Кольцевой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Торжественный парад поездов в честь 91-й годовщины Московского метрополитена стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии.

Перед началом мероприятия академический хор Московского метрополитена исполнил несколько композиций, посвященных подземному виду транспорта. Первый замначальника службы подвижного состава Антон Мокрушин в ходе мероприятия поздравил с днем рождения подземки ее сотрудников и пассажиров.

В параде принимают участие девять составов разных поколений: ретропоезд "Сокольники", "Номерной", "Красная стрела", "81-717.6", "Русич", "Ока", "Баклажан", "Москва", "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026".

Прокатиться на поездах можно 16 и 17 мая с 09:00 до 20:00.

Также в честь дня рождения метрополитена на станции "Партизанская" организована выставка ретротехники и спецтехники.

Ранее Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 91-летием. Через город протянулись 16 линий метро, соединив между собой районы и округа, а также связав поколения и судьбы людей.

Благодаря беспрецедентным темпам метростроения за последние 15 лет более 90% москвичей живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса.

День рождения Московского метрополитена будут праздновать три дня

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика