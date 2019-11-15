Курды объяснили нежелание объединиться с Асадом против Турции

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Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад рассказал, почему курды отвечали отказом на предложения президента Сирии Башара Асада объединить усилия для совместной борьбы с Турцией. Об этом сообщает ИА "НСН".

Мухаммад подчеркнул, что курды готовы бороться с турецкой агрессией вместе с сирийской армией, однако они требуют разработать "нормальное предложение сотрудничества". В настоящее время президент Сирии предлагает распустить курдское объединение и "пойти к нему как бы на помилование".

"Когда террористы подошли к Восточному Евфрату, вся сирийская армия Асада убежала оттуда. И мы уже пять лет боремся с ними один на один, и с турецкой агрессией мы боремся", – отметил представитель курдов.

Он добавил, что Асад должен уважать курдов и те жертвы, которые они принесли, однако он "упрямится, настаивает на своем, чтобы мы пошли в полное его подчинение и в одиночку".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США намерены создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил и курдских Отрядов народной самообороны на восточном берегу реки Евфрат. Для реализации этих планов американская администрация просит страны Персидского залива вкладывать в этот регион значительные средства.

