15 мая, 20:02Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже девяти направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву вечером в пятницу, 15 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака на столицу началась в ночь на пятницу. На местах падения обломков также работали экстренные службы.
На фоне попыток нанести удары по Москве столичный аэропорт Внуково переходил на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.