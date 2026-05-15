Собянин сообщил об отражении атаки уже девяти направлявшихся к Москве БПЛА

Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву вечером в пятницу, 15 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на столицу началась в ночь на пятницу. На местах падения обломков также работали экстренные службы.

На фоне попыток нанести удары по Москве столичный аэропорт Внуково переходил на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.