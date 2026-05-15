15 мая, 14:42

Политика

Трамп назвал неприемлемым предложение Ирана по урегулированию конфликта

Фото: whitehouse.gov

Последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта неприемлемо для США, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами.

Политик объяснил, что если ему не нравится первое предложение, то он просто выбрасывает весь документ. Кроме того, если Иран предлагает оставить у себя что-либо ядерное в любой форме, то он просто не читает "остальные 40 страниц".

"Я могу сказать это с очень, очень твердой уверенностью: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Этого не произойдет", – цитирует РИА Новости слова Трампа в ответ на вопрос о возможном возобновлении американских ударов по Тегерану.

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи посоветовал президенту США проявить терпение, если Вашингтон хочет достичь соглашения. По словам главы министерства, Тегеран готов к любому развитию событий – как к возобновлению войны с США, так и к возвращению за стол переговоров.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

После ввода режима прекращения огня Трамп допускал возможность заключения сделки с Ираном до 15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

