ТАСС: прах телеведущего Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Захоронить прах советского и российского телеведущего Владимира Молчанова планируется на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Его кремируют, потом на Ваганьковское кладбище", – поделился собеседник агентства.

Молчанов ушел из жизни после продолжительной болезни 13 мая. Ему было 75 лет.

Он работал на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Молчанов вел как информационные, так и публицистические программы, а также выступал в роли комментатора и обозревателя. Широкую известность получил благодаря программе "До и после полуночи". В разные годы он также занимался созданием документальных фильмов.

Местом церемонии прощания, совмещенной с отпеванием, стал храм Святых Космы и Дамиана в Шубине. Мероприятие посетили родные, друзья и поклонники тележурналиста, а также его коллеги, включая журналиста Юрия Роста, режиссера Ивана Цыбина, журналиста Александра Любимова, телеведущую Яну Чурикову и других.