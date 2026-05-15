15 мая, 12:08

Прощание с телеведущим Владимиром Молчановым началось в Москве

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Прощание с советским и российским телеведущим, автором программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым началось в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в столице.

Церемония совмещена с отпеванием. На прощании с Молчановым присутствуют его родные, друзья, коллеги и поклонники, включая журналиста Юрия Роста, режиссера Ивана Цыбина, журналиста Александра Любимова, телеведущую Яну Чурикову и других.

Тело телеведущего кремируют. Церемонии захоронения после отпевания не будет, она пройдет позднее.

О смерти Молчанова стало известно 13 мая. Телеведущий скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Он получил широкую известность как автор и ведущий культовой передачи "До и после полуночи", выходившей в эфир в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Кроме того, Молчанов вел информационные и публицистические передачи, а также являлся комментатором и автором документальных фильмов.

