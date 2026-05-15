Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 11:10

Город

В сервисе "Мосбилет" открылось бронирование пикниковых зон в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В сервисе "Мосбилет" открылось онлайн-бронирование 55 оборудованных мест для пикника. Всего там доступно 154 точки в 12 зонах отдыха, сообщается на портале мэра и правительстве столицы.

В частности, в зоне отдыха "Борисовские пруды" установлено 25 оборудованных зон с открытыми беседками, а в парке по Борисовским прудам есть 19 площадок. Беседки рассчитаны на 6 человек. Площадки работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Зона отдыха "Покровский берег" предлагает для бронирования 8 беседок. Там есть столы со скамейками и розетки. Они доступны ежедневно с 09:00 до 22:00.

Парк "Ходынское поле" подготовил 3 оборудованные зоны. При этом разведение открытого огня запрещено, однако в беседках можно устроить пикник или встречу с друзьями. В них смогут разместиться от 20 до 45 человек. Площадки работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Кроме того, пикниковые зоны оборудованы в парке "Сокольники", в парке у прудов "Радуга", в лесопарке "Кусково", в ландшафтном парке "Митино", в парке "Кузьминки", в парке имени Шкулева, в природном парке "Серебряный бор" и в ландшафтном заказнике "Лианозовский".

Пользователи "Мосбилета" могут найти в сервисе интерактивную карту зон. На ней указаны время работы, цена аренды и особенности размещения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В них побывали более 282,5 миллиона человек. Мэр назвал этот показатель рекордным.

"Новости дня": Парк Горького, "Сокольники" и "Коломенское" продолжат благоустраивать

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика