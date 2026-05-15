Московские производители обеспечивают театры мебелью и техникой

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные производители активно участвуют в техническом переоснащении и обновлении крупнейших культурных площадок страны. Предприятия поставляют театрам широкий спектр продукции: от кабелей и профессионального света до интерьерных решений и декораций. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Торгово-производственное предприятие "Феликс" при городской поддержке оснастило мебелью театр "Современник", Московский академический театр сатиры и Московский театр кукол. В число поставок вошли стойки ресепшен, гардеробы, стеллажи и перегородки. Приобрести билеты на спектакли в эти учреждения можно через официальный сервис "Мосбилет".

Завод "Спецкабель" обеспечил кабельной продукцией камерную сцену Большого театра, а также Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии. В свою очередь, производитель светотехники "Точка опоры" разработал проект и уже частично поставил оборудование для наружного освещения и внутренних залов строящегося филиала Большого театра в Калининграде.

Кроме того, в 2025 году мебельная фабрика "8 Марта" модернизировала свыше 1,1 тысячи предметов мебели в зрительном зале Театра имени Евгения Вахтангова, включая кресла и откидные сиденья.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что свыше 100 объектов культуры и творческого образования обновили в Москве за 2025 год. При этом 30 из них включены в детские школы искусств, более 20 – в театры и концертные организации, 17 – в библиотеки и 12 – в музеи.

