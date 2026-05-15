15 мая, 07:24

Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве указали, что запрет на прием и выпуск воздушных судов был необходим для обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме.

Внуково отправлял и принимал рейсы только по согласованию с соответствующими органами с позднего вечера 14 мая. Тогда же были введены аналогичные ограничения в Домодедово.

Затем, уже ночью 15 мая, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Домодедово сняли. Тем не менее спустя время авиагавань вновь стала принимать и отправлять рейсы по согласованию с органами. Поводом для этого послужило введение временных ограничений на использование воздушного пространства.

