15 мая, 02:57

Политика

Трамп заявил, что военные действия США против Ирана продолжатся

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вести военные действия против Ирана. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Находясь с государственным визитом в Пекине, Трамп поделился подробностями переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайский лидер поздравил его с успехами, достигнутыми за время второго президентского срока.

В списке этих успехов американский лидер назвал "военную победу над Венесуэлой и установление с ней процветающих отношений", а также "военный разгром Ирана", подчеркнув, что эта операция "будет продолжена".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

После ввода режима прекращения огня Трамп допускал возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

