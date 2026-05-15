Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/Shebeko

Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Такое решение было принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальный статус рейса рекомендуется отслеживать через онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные ограничения введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.