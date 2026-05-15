Собянин сообщил о пятом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 15 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что в данный момент на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще четырех вражеских БПЛА, направлявшихся к столице. Таким образом, общее число сбитых за ночь дронов достигло пяти. На местах падения их фрагментов также работают специалисты экстренных служб.

На фоне атаки временные ограничения действуют в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.