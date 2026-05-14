Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 21:30

В мире

Власти Варшавы стали признавать однополые браки, заключенные за границей

Фото: depositphotos/belchonock

Власти Варшавы стали признавать однополые браки, заключенные за границей (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), рассказал мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

В последнее время в Польше возникают ситуации, когда граждане страны, которые заключили однополые браки, хотят поменять иностранное свидетельство о браке на документ национального образца. Однако ведомства отказываются выдавать свидетельства о браке, хотя суды Польши и Суд Евросоюза обязали признавать подобные браки и выдавать документы.

"Сегодня утром мы сделали первую транскрипцию документов однополого брака в соответствии с решениями судов", – цитирует Тшасковского РИА Новости.

Заявки на перевод свидетельств будут рассматриваться "очень быстро".

Ранее суд в Италии впервые официально признал законным наличие у ребенка трех родителей. В стране был зарегистрирован ребенок, имеющий двух отцов, которые воспитывают его с рождения, а также мать, родившую его. Это решение является первым подобным в стране и позволяет внести в реестр свидетельство о рождении ребенка с двумя отцами.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика