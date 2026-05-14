Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 20:57

Культура

Фильм "Питер FM" выйдет в повторный прокат 1 июня к 20-летию картины

Фото: кадр из фильма "Питер FM"; режиссер – Оксана Бычкова; производство – "Профит"

Романтическая комедия "Питер FM" выйдет в повторный прокат 1 июня к 20-летию своей премьеры, рассказали в пресс-службе дистрибьюторской компании К24.

Впервые "Питер FM" вышел на экраны в апреле 2006 года. По сюжету, радиоведущая Маша потеряла телефон, который в итоге нашел архитектор Максим. Маша собиралась выйти замуж за бывшего одноклассника Костю, а Максим – уехать работать в Германию, однако случайное знакомство заставляет героев пересмотреть свои планы.

30 мая пройдет всероссийская премьера лирической комедии с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, а также:

  • Белгород;
  • Волгоград;
  • Вологда;
  • Воронеж;
  • Ижевск;
  • Калининград;
  • Ковров;
  • Краснодар;
  • Красноярск;
  • Набережные Челны;
  • Нижний Новгород;
  • Новокузнецк;
  • Новосибирск;
  • Пермь;
  • Рязань;
  • Самара;
  • Саратов;
  • Сочи;
  • Ставрополь;
  • Сургут;
  • Сыктывкар;
  • Тула;
  • Тюмень;
  • Ульяновск;
  • Уфа;
  • Челябинск.

Продюсер Игорь Толстунов отметил, что был очень рад предложить выпустить фильм в повторный прокат, поскольку за 20 лет картина обрела большое количество фанатов.

"Те, кто смотрел фильм в молодости, передал любовь к нему своим детям. И здорово, что сейчас они вместе смогут увидеть фильм на большом экране", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян (Студия "К. Б. А.") в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". По мнению директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

Читайте также


культуракино

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика