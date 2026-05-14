В Тюмени опоздавший пассажир выбежал на взлетную полосу, пытаясь остановить самолет

В тюменском аэропорту Рощино 41-летний местный житель, опоздав на посадку, выбежал прямо на взлетное поле и попытался остановить самолет, готовившийся к вылету в Норильск. Об этом сообщила транспортная полиция Урала.

Инцидент произошел 13 мая. Сотрудники полиции быстро задержали нарушителя. Причину своего опоздания он объяснил тем, что находился в уборной, когда объявили посадку, и не успел пройти к выходу.

За свой отчаянный поступок мужчина получил штраф в 3 тысячи рублей. Самолет улетел без него.

