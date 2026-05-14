Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 17:14

Происшествия

В Тюмени опоздавший пассажир выбежал на взлетную полосу, пытаясь остановить самолет

Фото: утурфо.мвд.рф

В тюменском аэропорту Рощино 41-летний местный житель, опоздав на посадку, выбежал прямо на взлетное поле и попытался остановить самолет, готовившийся к вылету в Норильск. Об этом сообщила транспортная полиция Урала.

Инцидент произошел 13 мая. Сотрудники полиции быстро задержали нарушителя. Причину своего опоздания он объяснил тем, что находился в уборной, когда объявили посадку, и не успел пройти к выходу.

За свой отчаянный поступок мужчина получил штраф в 3 тысячи рублей. Самолет улетел без него.

Ранее пожилых супругов из Панамы арестовали за попытку заняться сексом в самолете. Инцидент случился 9 мая на рейсе в город Росарио в Аргентине.

Пассажиры самолета заметили полуобнаженную пару. После того как стюардесса получила жалобу, она сообщила об этом старшему бортпроводнику, который передал информацию в правоохранительные органы.

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика