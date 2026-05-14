14 мая, 16:58
Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Женщина 1949 года рождения погибла при пожаре в доме на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Коштоянца. Точную причину инцидента установит пожарно-техническая экспертиза.
Установление обстоятельств ЧП контролирует Никулинская межрайонная прокуратура. На контроле ведомства также находятся ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее при пожаре в жилом доме на востоке столицы спасли шесть человек. Уточнялось, что на балконах и частично в квартирах произошло загорание личных вещей и мебели. Пожарные локализовали огонь на площади 60 квадратных метров, а затем потушили его.
