14 мая, 16:44

Политика

Симоньян заявила, что подаст в суд на телеканал Euronews

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян собирается подать в суд на Euronews, поскольку телеканал оставил без внимания обращение о публикации фейкового видеоролика. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее американский журнал Newsweek и европейский телеканал Euronews распространили материалы на основе созданного с помощью искусственного интеллекта видео, где Симоньян якобы дает комментарий по поводу визита украинского президента Владимира Зеленского в Армению.

"Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Newsweek просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Euronews и вовсе ничего менять не стал", – уточнила журналистка.

Она призвала издания и читателей новостей перепроверять источник информации при публикации видеозаписей, на которых люди говорят какие-то "вопиющие вещи".

Ранее газета Financial Times включила главреда RT в список 11 наиболее влиятельных людей 2025 года в разделе "Лидеры". Издание в своей публикации также привело слова журналистки о том, что Запад, особенно превратившаяся в "разложившуюся империю" Великобритания, испытывает зависть к России.

