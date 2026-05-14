14 мая, 14:49

Шоу-бизнес

Деми Мур появилась в Каннах в полупрозрачном платье, нарушив дресс-код

Фото: ТАСС/Sipa USA/SOPA Images

Американская актриса Деми Мур появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в наряде, не соответствующем дресс-коду. Об этом пишет Elle.

В материале уточняется, что платье 63-летней звезды оказалось откровенным и не соответствовало обновленным правилам фестиваля. Мур появилась на втором дне фестиваля перед показом фильма "Жизнь женщины" в лавандовом платье бренда Gucci.

Наряд с полупрозрачной юбкой и длинным шлейфом она надела на голое тело, отказавшись от бюстгальтера. По мнению журналистов, это идет вразрез сразу с двумя пунктами фестивальных правил – под запретом как чрезмерно обнажающие тело наряды, так и платья с длинным шлейфом.

Ранее певицу Бейонсе в сети уличили в использовании фотошопа на снимках с Met Gala. По мнению фанатов певицы, на фотографиях, которые она разместила в соцсетях, артистка выглядит иначе, чем на кадрах, опубликованных изданиями.

Например, на лице исполнительницы заметили более гладкую кожу и точеную линию подбородка, а на снимках с красной дорожки пользователи сочли ракурсы и освещение неудачными.

